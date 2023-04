Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ação operacional da Polícia Civil de Jacarezinho, por meio do setor de diligências e capturas, resultou na prisão de um homem de 35 anos. As diligências ocorreram no bairro Silas Peixoto por volta de 15h de terça-feira (18). Não houve resistência.

O mandado de prisão foi publicado em 29 de março deste ano, expedido pela Vara de Execução em Meio Fechado da comarca. O homem preso foi apenado a seis anos e 11 meses de prisão pelos crimes de roubo, corrupção de menores e receptação dolosa.

Após detido, foi encaminhado para a Cadeia Pública de Jacarezinho/PR.