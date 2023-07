Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente do tipo capotamento terminou com a morte de uma jovem de 19 anos e três pessoas feridas, neste domingo (30), em Itaipulândia, no oeste do Paraná. Uma caminhonete Ford Ranger capotou na altura do km 18, da PR-497, após o condutor de 21 anos perder o controle.

O veículo seguia sentido São Miguel do Iguaçu quando saiu da pista e capotou em uma área de plantação de milho. Com o impacto, uma jovem de 19 anos morreu no local. Uma mulher, de 39 anos, e duas meninas, de 8 e 12, tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas a uma Unidade de Saúde de São Miguel do Iguaçu

O condutor da Ranger não teve ferimentos, foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado deu negativo para ingestão de álcool. Os ocupantes do veículo são de Marechal Cândido Rondon.