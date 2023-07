Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Corpo de Bombeiros contou com o auxílio de um cão farejador no quinto dia de buscas por um trabalhador que segue desaparecido na sede da cooperativa C.Vale, em Palotina, no oeste do Paraná. O trabalho com o animal foi iniciado às 13h deste domingo (30) e deve auxiliar os profissionais na localização do funcionário.

Durante a manhã deste domingo foi realizado um trabalho para a retirada de grãos, onde possivelmente o trabalhador tenha sido soterrado. Em um outro ponto de buscas, a cooperativa providencia a retirada de escombros da entrada do túnel para facilitar o acesso das equipes do Corpo de Bombeiros.

As buscas seguem no local. Oito pessoas morreram e 11 foram resgatadas com vida.