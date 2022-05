Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente envolvendo uma caminhonete D20 foi registrado na cidade de Munhoz de Melo, região norte do Paraná. O veículo capotou na noite desta sexta-feira (27) na PR-550, entre Iguaraçu e Astorga, bem no trevo de acesso a Munhoz de Melo, e deixou pelo menos três pessoas feridas. Em princípio, havia sete pessoas na D20.

A equipe médica do Samu foi até o local, no quilômetro 58 e, conforme informações iniciais, atendeu três vítimas. Uma das passageiras da caminhonete ficou presa nas ferragens. Apesar do susto, todos os envolvidos no acidente estão conscientes.

Até o fechamento desta matéria, o acidente ainda estava em atendimento.