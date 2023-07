Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (19), na BR-376, em Nova Londrina, noroeste do Paraná. A rodovia ficou interditada e uma pessoa morreu, conforme a Samu.

A batida envolveu um carro, um caminhão e uma van. Ainda não se sabe como o acidente aconteceu, mas as imagens mostram que o carro ficou destruído e chegou a se partir ao meio. A cabine do caminhão se separou da carroceria e a van também ficou bastante danificada, com a carga de suco de laranja espalhada pela pista.

A rodovia foi interditada para remoção dos veículos e socorro às vítimas. Segundo informações do Samu, a princípio, duas pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu no local.

O serviço aeromédico foi acionado, assim como Polícia Rodoviária Federal.