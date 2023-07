Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O filme da Barbie chega aos cinemas nesta quinta-feira (20) e já é considerado a maior pré-venda de ingressos da história da Warner Bros. no Brasil.

Após a pré-venda se tornar a maior do ano no Ingresso.com, um dos maiores sites de entradas no Brasil, a Warner Bros. anunciou o alcance da maior venda de bilhetes antecipados da história do estúdio no país.

O recorde de vendas da Warner Bros. ultrapassou títulos como Batman e Animais Fantásticos.

Barbie é um live-action da boneca mais famosa do mundo. Interpretados por Margot Robbie e Ryan Gosling, o filme mostra a jornada de Barbie e Ken dentro e fora da Barbielândia, terra natal do casal.