Um casal morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro no município de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Curió e Avenida das Nações, no bairro Capela Velha, na tarde da última sexta-feira (16).

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a motocicleta, trafegando em alta velocidade, colide com o veículo. O impacto foi tão forte que fez o carro capotar quatro vezes.

Equipes de resgate foram acionadas e, ao chegarem no local, a morte do casal foi constatada. O motorista do carro, que ficou preso entre as ferragens, foi retirado com a ajuda do Corpo de Bombeiros e levado em estado grave para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba.

Casal morre após acidente; veja vídeo abaixo: