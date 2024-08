A Cervejaria Barbarril, de Jacarezinho, comemorará neste domingo, dia 18, das 15h às 22h, seus sete anos de funcionamento com seu já tradicional festival de rua gratuito, repleto de música ao vivo, com destaque para bandas de rock e pop/rock da cidade e da região.

O evento contará com a parceria da Bosco Recreação, que oferecerá um espaço infantil, além de uma programação intensa de 7 horas, que ocorrerá em frente ao Barbarril, na Rua Heráclio Gomes, 907, no Centro. A rua será interditada com o apoio da Prefeitura Municipal de Jacarezinho.

Entre os shows, destaque para a Banda Madame V8, de Ourinhos/SP, que, com 25 anos de estrada, tocará pela primeira vez no festival de rua da Cervejaria.

A programação ainda inclui o melhor do rock com as seguintes atrações: Banda Velha Senhora e Pedro Viscardi & Banda, ambos de Jacarezinho, e a Banda Veins, de Santo Antônio da Platina.

Além do cardápio completo do Barbarril, também haverá espetinhos do Fatto Bene Embutidos.