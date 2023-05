Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma jovem, de 23 anos, foi atingida enquanto seguia com o carrinho de coleta de materiais recicláveis, na noite desta sexta-feira (19), em Curitiba. A moça foi surpreendida no momento em que passava pela rua Lamenha Lins, no bairro Parolin. A motorista relatou que não percebeu a presença do carrinho por conta da neblina (veja imagens no carrossel acima).

Com o impacto, materiais que estavam no carrinho foram espalhados pela rua e a jovem foi arrastada por alguns metros. A trabalhadora teve ferimentos, foi imobilizada por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para um hospital.

A motorista prestou depoimento à Polícia Militar e contou que pegou o carro da mãe para ir até a casa de um amigo.