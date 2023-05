Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Quem estava morrendo de saudade dos Mamonas Assassinas pode preparar a agenda porque, digamos, uma “edição especial” do grupo entra em turnê pelo Brasil a partir deste sábado, 20. A famosa banda dos eternos meninos de Guarulhos está de volta e promete emocionar muito os fãs.

O grupo formado pelos cantores e atores Ruy Brissac, Beto Hinoto, Rhener Freitas, Adriano Tunes e Nelson Bonfim, já é um velho conhecido dos fãs da banda. Os jovens deram vida a Dinho, Bento, Sério, Samuel e Júlio em uma peça e, recentemente, no filme e série que contarão a história dos Mamonas.

Segundo produtores e familiares da banda original, o grupo foi formado para divulgar o filme, que será lançado em 2024. A turnê passará passará primeiro por Salvador (BA), seguindo para São Paulo e Rio de Janeiro. Eles também já têm shows marcados em Portugal e nos Estados Unidos.

“Nova formação”

A formação da banda atual, portanto, partiu da família dos músicos originais e dos produtores do filme “Mamonas Assassinas – O Impossível não Existe -.

Ao ter turnê divulgada nas redes sociais, muitos fãs da banda questionaram o fato de existir uma nova formação dos Mamonas Assassinas e os produtores garantiram que isso não acontecerá.

“A comparação é inevitável, mas afirmamos por diversas vezes: Mamonas são únicos! Para nós, marca e família e para os atores/músicos é apenas a divulgação e a perpetuação de um legado. Teremos shows abertos e fechados, tanto no Brasil quanto fora”, escreveu a página.

Além de levar um pouco mais de alegria para os brasileiros e relembrar uma banda que marcou toda uma geração, o grupo também vai divulgar o longa-metragem, que será lançado ainda este ano.

A turnê e o repertório

Para os shows, os artistas pensaram em uma lista e tanto! São 31 canções que marcaram a trajetória dos Mamonas Assassinas e muita performance, claro.

Figurinos da época e até a famosa – e verdadeira! – “Brasília Amarela” também fazem parte do show. O carro foi cedido pela família do Dinho especialmente para as apresentações.

Para testar o gosto do público, os integrantes fizeram um pequeno show de estreia na Avenida Paulista, em São Paulo, na última quinta-feira, 18, e parece que as pessoas presentes gostaram bastante! Vários vídeos foram compartilhados no perfil oficial dos Mamonas Assassinas no Instagram. [vídeo mais abaixo]

Até o momento, a banda está com os seguintes shows marcados:

20/5 – Salvador

07/6 – São Paulo

11/6 – Santos (SP)

21/6 – Rio de Janeiro

Os shows de Portugal e Estados Unidos ainda não tiveram a data anunciada, mas estão marcados.

O Impossível Não Existe

O filme sobre a vida dos Mamonas Assassinas já teve as filmagens encerradas agora em abril. Em paralelo, a Rede Record também registrou uma série, que passará na TV aberta, mas não tem data de início ainda.

A série mostrará os bastidores do filme, cenas originais – e algumas exclusivas – da banda, além de depoimentos dos atores, produtores e familiares que tiveram a vida marcada pelos cinco meninos de Guarulhos.

O projeto foi desenvolvido pela produtora Walkiria Barbosa, o produtor executivo Marcelo Torres e o roteirista Carlos Lombardi. No elenco, os atores que interpretarão a banda serão Ruy Brissac (Dinho), Rhener Freitas (Sérgio), Murilo Bispo (Samuel), Adriano Tunes (Júlio) e Beto Hinoto (Bento).

Beto Hinoto, que é sobrinho do Bento, também publicou nas redes sociais a emoção que é interpretar o tio.

“Tô muito feliz de poder estar representando esse cara, que pra mim é uma grande inspiração como pessoa e como artista. E durante esse processo descobri que tenho muito mais em comum com vc do que eu imaginava. Obrigado por me permitir isso Bento”, escreveu Beto.

Agora, quem mais está ansioso esperando por esse filme e por essa nova turnê?

Dá uma olhada como foi em São Paulo: