Um homem de 31 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (27) após ser atingido por uma caminhonete enquanto trafegava de bicicleta pela BR-369, no município de Arapongas, norte do Paraná.

O acidente ocorreu por volta das 3h, no quilômetro 191 da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Apucarana foi acionada para atender à ocorrência e confirmou o óbito do ciclista no local.

De acordo com informações preliminares da PRF, o homem teria invadido a faixa de rolamento destinada a veículos, momento em que foi atingido pela caminhonete que seguia no sentido Apucarana–Arapongas. A dinâmica exata do acidente será apurada por meio de laudo técnico.

Além da PRF, estiveram presentes no local equipes da concessionária CCR Rodonorte, da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML), que realizou a remoção do corpo.

O Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito será elaborado pela PRF e deverá esclarecer as circunstâncias do acidente.