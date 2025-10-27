Um apostador de Ourinhos, no interior de São Paulo, acertou sozinho as seis dezenas do concurso 2.932 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (25), e ganhou o prêmio principal de R$ 96.166.949,14. O sorteio foi promovido pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, localizado na capital paulista.

As dezenas sorteadas foram: 04 – 13 – 25 – 36 – 40 – 53. Segundo a Caixa, o bilhete vencedor foi registrado em uma lotérica da cidade e corresponde a uma aposta simples de seis números, no valor de R$ 5,00.

Além do prêmio principal, outras 144 apostas acertaram a quina e receberão R$ 27.798,30 cada. Já 6.869 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 960,58.

O próximo sorteio da Mega-Sena, referente ao concurso 2.933, será realizado na terça-feira (28), com estimativa de prêmio de R$ 3,5 milhões.