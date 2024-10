Um homem em um carro derrubou o portão de um motel e fugiu para não pagar uma dívida de R$ 530, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O caso aconteceu no último sábado (19). Imagens de câmera de segurança flagraram a ação do motorista.

Conforme a RICtv, o homem passou a noite no local. No entanto, na hora de pagar a hospedagem e consumo, decidiu sair sem pagar. Na gravação, é possível ver que o motorista chega a dar ré no carro para pegar embalo para fugir.

Após duas batidas sem sucesso, o motorista consegue arrastar o portão de ferro e foge pela Rodovia da Uva.