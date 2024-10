Jacarezinho vai ser palco de mais dois grandes eventos na próxima semana. A cidade recebe a 17ª edição da Feira Internacional do Café (FICAFÉ), e a 3ª edição da Feira de Sabores do Norte Pioneiro do Paraná, que serão realizadas no Centro de Eventos de 29 a 31 de outubro. Neste ano, as feiras acontecem juntas, em um único evento, reunindo cafés especiais e diversos produtos certificados e especiais da região. Entrada gratuita, inscrições e programação completa no site oficial https://www.ficafe.com.br/.

As feiras são um verdadeiro intercâmbio de oportunidades, que envolvem sabores, produtos e negócios, ou seja, diretamente do Norte Pioneiro do Paraná para o mundo. São consideradas os maiores eventos de inovação em cafeicultura e em produtos especiais e certificados do Agro do Paraná.

Contam com exposição de máquinas, equipamentos e insumos para a agricultura, degustação de cafés especiais e de produtos diferenciados do agro, workshops, palestras, concurso e leilão de cafés especiais, além do networking entre os membros dessa importante cadeia produtiva.

Os eventos são voltados para produtores, estudantes, empresários e lideranças interessadas em acompanhar as inovações do agronegócio.

Anualmente, a Ficafé recebe, em média 4 mil visitantes de diversos países, mais de 70 expositores, e comercialização de aproximadamente R$ 12 milhões em negócios (maquinários, equipamentos e insumos). Consolidada no mercado, a Ficafé já tem 15 patrocinadores nacionais e mais de 30 compradores internacionais.

Além de tudo isso, neste ano, a feira contará com aproximadamente 40 eventos técnicos – entre workshops, palestras, laboratórios de experimentação, centenas de sacas de cafés e produtos diferenciados do agro comercializados, e muito mais. Não fique de fora!