Duas pessoas morreram em um acidente registrado na tarde desta quinta-feira (5), na BR-376, em Marialva, no Norte do Paraná. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu entre um carro e um caminhão em frente ao monumento da uva localizado na entrada da cidade.

Bombeiros de Maringá e Marialva foram acionados no local para atender a ocorrência. As vítimas estão presas às ferragens dos veículos. As mortes foram confirmadas pelos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A motivação e as pessoas envolvidas no acidente ainda não foram identificadas.