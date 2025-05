A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta segunda-feira (19), um carregamento de cigarros contrabandeados que estava escondido sob uma carga de tijolos. A ação foi realizada pelo Núcleo de Operações Especiais da PRF, que interceptou o veículo em uma estrada vicinal de terra, na região de Cruzeiro D’Oeste, no Paraná.

Os agentes decidiram abordar o caminhão após notarem sua movimentação suspeita. No entanto, ao receber ordem de parada, o motorista ignorou a determinação e tentou fugir, jogando o veículo em meio à vegetação. Ele abandonou o caminhão e se embrenhou na mata. Até o momento, ele não foi localizado, e as buscas continuam.

Para retirar o caminhão da área, um trator precisou ser utilizado. O veículo, juntamente com os 50 mil maços de cigarros contrabandeados, foi encaminhado à Receita Federal de Guaíra, que dará prosseguimento aos trâmites legais.

A PRF segue atuando no combate ao contrabando e ao descaminho, reforçando as operações para coibir o transporte ilegal de mercadorias pelas rodovias do país.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DJ4KGHctxDg/?igsh=ZnhtM3ljdDNsaDl3