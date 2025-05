A população de Santo Antônio da Platina já pode contar com atendimento gratuito em 10 especialidades médicas sem sair do município. O serviço está disponível na Unidade de Atendimento Especializado em Saúde, instalada no prédio da antiga UPA, que passou por reestruturação e agora abriga também o Samu Avançado e, em breve, a Casa do Autista.

Com localização estratégica na rua Dr. Osvaldo Campos do Amaral, 419, no bairro Rennó Park, próximo ao Trevo da PR-439, o espaço centraliza atendimentos antes realizados em Jacarezinho, pelo Cisnorpi, marcando uma nova fase para a saúde pública platinense.

Especialidades disponíveis na nova unidade (CEM)

A gestão do prefeito Gil Martins tem se empenhado em ampliar o acesso à saúde especializada. Agora, os moradores têm acesso às seguintes especialidades médicas:

Vascular – Dr. Mário

Ginecologia – Dr. Júlio e Dra. Giulia

Neurologia – Dr. José Augusto

Urologia – Dr. Vítor e Dr. Luis Henrique

Ultrassonografia Geral – Dr. Yuri, Dr. Henrique e Dr. Marcelo

Espirometria – Dr. Michel

Psiquiatria – Dr. Márcio e Dr. Clenilson

Ortopedia – Dr. Mansur

Reumatologia (Telemedicina) – Dra. Gisela

Os atendimentos são agendados via encaminhamento clínico nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), utilizando o sistema IDS.

Avanço local reduz necessidade de deslocamento

Segundo a Secretária Municipal de Saúde, Adriana Cristina Mendes de Almeida, essa estrutura representa um marco na descentralização dos atendimentos:

“Antes, muitos pacientes precisavam ir a Jacarezinho. Hoje, temos uma nova realidade, com 10 especialidades ofertadas aqui mesmo no município, suprindo grande parte da demanda local.”

Adriana anunciou ainda que novas especialidades estão em fase de implantação, como Oftalmologia, Pneumologia e Endocrinologia.

Atendimento humanizado e estrutura moderna

Coordenado pela enfermeira Lorena Gonçalves Nadalete, o espaço – também conhecido como Centro de Especialidades Médicas (CEM) – realiza uma média de 150 atendimentos por dia, de segunda a sexta, das 7h às 17h. Aos sábados, há atendimentos pontuais, como o de Ultrassom Abdominal, com o Dr. Marcelo Dias de Oliveira.

Recursos disponíveis:

28 profissionais atuando na unidade

2 consultórios climatizados

6 fisioterapeutas

Educador físico

Recepcionistas e equipe de limpeza

Novos computadores em instalação

Destaque: Ultrassom obstétrico para gestantes

Desde maio, a unidade oferece Ultrassom Obstétrico, essencial para o acompanhamento da gestação. A médica Nathalia Martins Lopes, especialista em Ginecologia e Ultrassonografia, realiza atendimentos aos finais de semana.

Nos dias 10 e 11 de maio, foram atendidas 50 gestantes, entre ultrassons obstétricos e doppler. A próxima agenda já está marcada para os dias 31 de maio e 1º de junho.

Atendimento em pediatria e especialidades mais procuradas

A pediatria está disponível, mas os exames são realizados nas UBSs para facilitar a locomoção das mães. A média mensal é de 50 crianças atendidas.

As especialidades mais procuradas na unidade são:

Ortopedia Cardiologia Vascular

“A maioria das pacientes são mulheres entre 30 e 70 anos. Os atendimentos são sempre agendados com dia, horário e especialidade definida”, explica Lorena Nadalete.h

Depoimento: atendimento rápido e acolhedor

Durante visita da equipe de comunicação da Prefeitura, a nutricionista Giovanna Luiza Hartmann, responsável pelo Protocolo de Fórmulas Infantis, atendia a pequena Kiara, de cinco meses. A mãe e a avó da criança relataram:

“Estamos sendo muito bem atendidas. Faz cinco meses que acompanhamos aqui e nunca esperamos mais do que 15 minutos”, disseram Maira e Maire Pupa Dolce.

Conclusão: mais dignidade e qualidade na saúde pública

Com estrutura ampliada, novos especialistas e foco em atendimento humanizado, Santo Antônio da Platina avança em sua missão de oferecer saúde pública gratuita e de qualidade. A unidade representa mais que um prédio adaptado – é um passo firme rumo a uma saúde mais acessível e eficaz.

Você já utilizou os serviços da nova unidade? Como foi sua experiência?