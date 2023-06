Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um funcionário público da Prefeitura de Sarandi foi preso suspeito de agressão, ameaça e cárcere privado contra a esposa, nesta segunda-feira (20).

Segundo o delegado de Sarandi, William Araújo, a vítima foi até a UPA durante a madrugada onde pediu socorro. A Polícia Civil foi acionada e os investigadores localizaram o homem.

“Ela foi agredida com o filho recém-nascido no colo, conseguiu se desvencilhar do marido que a mantinha em cárcere e foi até a UPA”, disse à Taís Santana/RICtv Maringá.

Conforme o delegado, o suspeito vai prestar depoimento e foi requerida medida protetiva para a mulher, que está sendo atendida pela Assistência Social.

“Ela informou que sofria agressões há anos, chegou a ter medida contra ele no ano passado, mas que perdeu efeito após eles reatarem o relacionamento”.