Jovem grávida de quatro meses é morta a tiros pelo companheiro no Paraná

Uma jovem grávida foi morta a tiros em Sarandi, no interior do Paraná. O principal suspeito é o companheiro dela, que tentou se matar após o crime. O crime foi registrado na noite do último domingo (18).

O casal que havia reatado no namoro há quatro dias estava transitando em uma motocicleta, quando começaram a discutir. O homem então parou a moto, sacou de uma arma de fogo e atirou várias vezes contra a mulher. Na sequência, ele recarregou o revólver calibre 38, e atirou contra a própria cabeça.

Segundo a Polícia Militar, a vítima identificada como Luiza Valéria Ribeiro Soares da Silva, estava grávida de quatro meses de uma menina. Ela vivia com companheiro a cerca de dois anos.