Um grave acidente entre dois carros e um caminhão carregado com combustível foi registrado na tarde desta quarta-feira (16), na BR-277, em Cantagalo, no Centro-Sul do Paraná. Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), das quatro vítimas, uma morreu, duas tiveram ferimentos graves e uma com ferimentos leves. O caminhão ficou atravessado na pista e não houve vazamento de combustível.

Até o momento desta reportagem, a pista onde ocorreu o acidente na BR-277 não foi liberada.