Teve início nesta quarta-feira (16) a GeniusCon 2024, maior feira de inovação, tecnologia e empreendedorismo do Norte Pioneiro, realizada no centro de eventos de Jacarezinho e com expectativa de mais de 6 mil participantes.

Realizada pelo Sebrae em parceria com o SRI (Sistema Regional de Inovação) Norte Pioneiro e prefeitura de Jacarezinho, o evento deve receber um número expressivo de startups, lideranças regionais, empreendedores, estudantes e docentes, em um contexto de grande integração de mercado e mão de obra, com a participação do poder público.

Em sua nona edição, a feira já se tornou data obrigatória para instituições de ensino diversas, com dezenas e dezenas de caravanas de cerca de 50 municípios de toda a região marcando presença durante os três dias de evento.

Neste ano os temas principais da GeniusCon são Bioenergia, Inteligência Artificial, Agro 4.0, Robótica Aplicada e produtos diferenciados do agro, que se somam a atividades já conhecidas do publico da feira como maratona de soluções tecnológicas para o agronegócio, competições de robótica, competições de startups, competições diversas entre escolas e instituições de ensino e uma programação intensa com oficinas e toda uma gama de atividades voltadas ao público alvo.

EMPREENDER POR OPORTUNIDADE

É importante contextualizar que a feira não é um movimento isolado – pelo contrário, sendo fruto de um trabalho do ano todo no apoio e incentivo à inovação e ao empreendedorismo na região do Norte Pioneiro, buscando criar oportunidades profissionais e gerar desenvolvimento regional.

De acordo com o consultor do Sebrae e um dos idealizadores da GeniusCon, Odemir Capello, o Norte Pioneiro já colhe frutos importantes de todo esse trabalho e desponta como região com ímpeto a empreender.

“A ideia é empreender por oportunidade, e não por necessidade. Então temos todo esse trabalho de incentivo e criação de um ambiente propício para o desenvolvimento regional. Hoje 90% dos cases apresentados na GeniusCon são aqui do Norte Pioneiro”, destaca.

“Vivemos um processo muito importante de construção e transformação, que já tem feito e vai continuar fazendo com que muitos dos nossos jovens talentos possam trabalhar e empreender aqui na própria região, sem migrar para outros centros”, completa.

O fator “manter os talentos na região como capital intelectual” também foi destaque na fala do presidente do SRI Norte Pioneiro, Leandro Lima. “A GeniusCon é uma feira de resultados. Muitos talentos são captados pelas empresas e muitos jovens estão continuando aqui na região, com oportunidade de crescimento profissional e renda”.

Leandro ainda cita a quantidade de estudantes inscritos nas competições diversas que a feira oferece. “Este ano são mais de 600 estudantes inscritos nas competições, que abordam temas do dia a dia da nossa região e têm como objetivo oferecer soluções. É o triplo do ano passado, o que mostra como nossos jovens entendem a GeniusCon como uma porta para o futuro”.

*Lucas Aleixo, especial para o SRI Norte Pioneiro