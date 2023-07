Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil do Paraná deflagrou na manhã desta terça-feira (18) uma operação contra um grupo suspeito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão e 13 de busca e apreensão, em Curitiba, Campina Grande do Sul, Pinhais e Piraquara.

A investigação revelou que o grupo utilizava empresas para lavagem de dinheiro. Em uma destas ações, um suspeito de tráfico teve um desentendimento com o sócio de uma das empresas, após achar que ele estaria subtraindo valores do suspeito.

Após o desentendimento, o indivíduo, com o auxílio de outros integrantes do grupo, sequestrou o sócio e o levou para Londrina. Além disso, o torturou, extorquiu e ameaçou, fazendo com que ele trabalhasse de forma forçada e passasse ao suspeito parte da empresa e um veículo.