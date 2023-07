Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os sete haitianos que morreram durante a explosão na cooperativa C.Vale serão sepultados em Palotina, na região oeste do Paraná. A expectativa é que o velório comece ainda na noite desta quinta-feira (27), mas ainda não há confirmação do horário.

Segundo as informações apuradas pela RICtv Oeste, as vítimas serão veladas no Ginásio de Esportes Romeu Hendges, no centro da cidade. Uma funerária do município ficou responsável por buscar os corpos em Toledo e Cascavel.

O sepultamento deve acontecer ainda na manhã de sexta-feira (28) no Cemitério Municipal. O horário ainda não foi definido.