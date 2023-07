Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O secretário de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), Marcelo Rangel, anunciou nesta quarta-feira (dia 26), durante lançamento da GeniusCon, a destinação de recursos para a construção da Agência Regional de Inovação do Norte Pioneiro.

O projeto da agência, a ser construída em Jacarezinho, traz inovação desde sua concepção inicial, com uso de sistemas com Inteligência Artificial aplicada a engenharia, na escolha da tecnologia e do padrão construtivo.

Segundo o prefeito Marcelo Palhares (PSD), “será um prédio inteligente, com sistema de automação, reaproveitamento de água de chuva, energia fotovoltaica, proporcionando uma obra rápida e com eficiência energética”.

O prédio será construído na Avenida Getúlio Vargas, em terreno a ser destacado do Polo de Ginástica, que terá a entrada pela Rua do Rosário.

Rangel informou que será feito um aporte do governo do Estado, por meio da SEI, de R$ 1,5 milhão, e a Prefeitura Municipal de Jacarezinho cederá o terreno e o restante dos recursos.

“A escolha de Jacarezinho entre as 10 cidades estratégicas para inovação no Estado do Paraná coloca em evidência todo trabalho de estruturação e preparo do município para o futuro, para ser a locomotiva de inovação no Norte Pioneiro do Paraná”, comemora Palhares.

Para o secretário do Comércio, Indústria e Turismo de Jacarezinho, Leandro Azevedo Lima, a criação da Agência representará um salto para todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Sistema Regional de Inovação (SRI). “Agora temos um Conselho que nos auxilia e colabora para que os projetos sejam acelerados. Com a ARI, teremos o suporte da SEI e do Governo do Estado, demonstrando que estamos no caminho correto em busca da inovação tecnológica”, finaliza.

Espaço colaborativo

O Governo do Estado, através da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), instituiu polos regionais de inovação em 10 municípios do Paraná. Os Núcleos Regionais de Inovação, Modernização e Transformação Digital (NRIs) têm como objetivo promover o desenvolvimento nos setores público e privado em todas as regiões do Paraná.

Eles serão montados estrategicamente para contemplar todas as regiões do Estado, nas cidades de Paranaguá, Ponta Grossa, Guarapuava, Pato Branco, Cascavel, Foz do Iguaçu, Umuarama, Maringá, Londrina e Jacarezinho.

O projeto também prevê investimento de R$ 1,5 milhão para as cidades envolvidas, por meio da criação de espaços de coworking públicos. Serão implementados, na sede de cada polo regional, locais destinados para trabalho colaborativo, totalmente gratuito para população.

Além disso, os NRIs terão a função de prestar apoio técnico às prefeituras no desenvolvimento de projetos de modernização, como explica o secretário da Inovação, Marcelo Rangel. “Cada núcleo será responsável por orientar e acompanhar a execução de medidas que estimulem a cultura da inovação”, afirma.