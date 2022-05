Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Duas pessoas morreram depois de serem baleadas em uma loja de conveniência, em Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná. O tiroteio, causado por um homem que estava em um carro, aconteceu na terça-feira (24) e foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com a polícia, o atirador tinha uma vítima como alvo principal, a qual foi atingida com vários disparos. Ao todo, quatro pessoas foram atingidas, sendo que uma morreu à caminho do hospital e outra ainda na tarde da terça-feira.

Nas imagens é possível ver o momento em que o carro se aproxima do estabelecimento, o homem tira a arma para fora do veículo e começa a atirar. Algumas pessoas que estão em frente ao local tentam se proteger das balas, mas ainda assim, uma delas acaba caída no chão.

A Polícia Civil está investigando o caso. O suspeito ainda não foi preso.