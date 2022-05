Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma cabeleireira de Londrina, norte do Paraná, teve a conta do Instagram invadida por um golpista. Ele usou o perfil de um resort falso para conseguir os dados da vítima. A vítima procurou a Polícia Civil ao descobrir que o criminoso estava pedindo transferências para os clientes do salão, como se fosse um pagamento adiantado pelos agendamentos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, a vítima e o marido estavam procurando hotéis e resorts para uma temporada de viagem. Por isso, seguiu alguns perfis no Instagram para acompanhar as promoções. Um dos perfis mandou mensagem para ela e ofereceu um formulário para concorrerem a uma diária gratuita.

Ao preencherem o formulário, foi enviado um código no telefone dela que deveria ser informado. Ao compartilhar o código, a vítima perdeu controle de seu perfil.

A partir deste momento, o golpista começou a postar stories com ofertas falsas de produtos a preços mais baixos do que no mercado. Desta forma, tentaria aplicar golpe nos seguidores da mulher.

Além disso, ele também entrou em contato com clientes que tinham horários agendados no salão de beleza. Fingindo ser a cabeleireira, ele pediu adiantamento dos valores cobrados via PIX.

Os clientes acharam estranho o contato e ligaram para a vítima, que avisou se tratar de um golpe.

A profissional conseguiu recuperar somente as contas do Facebook e a pessoal do Instagram, mas a conta do salão foi perdida.

O RIC Mais entrou em contato com o Instagram sobre o caso e aguarda retorno. Situações semelhantes podem ser denunciadas pelo telefone 197.