Um homem de 30 anos está sendo procurado por bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) dentro da represa do Rio Verde, em Campo Largo, na tarde desta terça-feira (08). Ele pulou na represa depois de brigar com a esposa. Porém submergiu e não voltou mais à superfície.

Conforme apuração do repórter Lúcio André, da RICtv, o homem teria brigado com a esposa em casa. Na discussão, chegou a quebrar algumas coisas na residência. Em seguida, pegou a moto e foi para a represa.

Chegando lá, tirou toda a parte de cima da roupa, o capacete e disse que queria nadar. Deixou a chave na ignição da moto e pulou na água. Porém, depois disto, ele não voltou à superfície. Não se descarta que ele tenha enroscado em galhos no fundo e ficou preso. O Corpo de Bombeiros foi chamado e está realizando buscas na água.