s Naiara Azevedo é a terceira eliminada do “BBB 22” (TV Globo). Ela foi a mais votada pelo público com 57,77% dos votos. Arthur Aguiar e Douglas Silva seguem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Douglas recebeu 38,96% dos votos, e Arthur, apenas 3,27%. No total, o paredão, que chegou a receber 1 milhão e 600 mil votos por minuto, teve 147.349.091 votos.