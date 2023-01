Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso após pedir informações para policiais civis em Matinhos, no Litoral do Paraná. O suspeito foi detido nesta terça-feira (10).

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso em janeiro de 2022, suspeito de agredir e ameaçar uma pessoa. Depois, rompeu a tornozeleira eletrônica que deveria estar usando e estava sendo procurado pela Justiça.

Ao pedir informações para os agentes, foi verificado que o homem tinha um mandado de prisão em aberto. O rapaz foi detido e encaminhado para a Cadeia Pública de Guaratuba, também no Litoral.