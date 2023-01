Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná, por meio da Coordenadoria de Relações Internacionais, abriu inscrições para credenciamento de profissionais autônomos para constituição de um banco nominal de instrutores de idiomas para executar atividades de ensino de Espanhol, Francês, Inglês, Libras, Italiano, Alemão e Japonês, no Programa de Extensão Institucional “Centro Internacional de Idiomas da UENP”. As inscrições seguem até as 18h00 do dia 30 de janeiro.

Podem participar profissionais que comprovem deter qualificação técnica específica para cada idioma. É permitido o credenciamento do mesmo profissional como instrutor de mais de um idioma. Para se inscrever, os interessados devem enviar e-mail para , com os documentos descritos no edital.

Confira o edital 2ª Reedição Edital Chamamento 03/2022 AQUI