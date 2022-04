Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi amarrado com uma corda em uma placa de trânsito e espancado por moradores de Sarandi, no norte do Paraná, na manhã desta sexta-feira (8), na Avenida Anchieta. O suspeito estaria saltando sobre o telhado de empresas e casas quando, em determinado momento, caiu e foi contido por populares.

Segundo testemunhas, houve muita gritaria de “pega ladrão” nas proximidades das casas em que suspeito teria invadido. Uma dos moradores que passava pelo local pegou uma corda e amarrou os dois pés do rapaz em uma placa de trânsito, na calçada.

Ele foi espancado por algumas pessoas e acusado por testemunhas de ter invadido e furtado objetos. A Guarda Municipal de Sarandi foi acionada e algemou o homem. Com o suspeito, foram encontrados uma corrente de pingente e um celular.

