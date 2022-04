Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma criança de 5 anos caiu da janela do 4° andar de um prédio no Centro de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, quando o socorro chegou ao local, a menina já estava sem sinais vitais.

Uma vizinha chamou pelo socorro. A menina foi identificada como Luna Victoriqui Jabotiero Carlota. A Polícia Militar (PM) informou que a mãe da criança contou que ela e o marido foram ao mercado. Os dois deixaram a menina sozinha e o apartamento não tinha rede de proteção.

De acordo com os Bombeiros, a menina foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Criança Augusta Muller Bohner. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias da morte de uma menina de cinco anos em Chapecó.

A criança caiu no quarto andar do prédio onde vivia com a mãe e o padrasto, que teriam ido ao mercado. Ainda não há informações sobre o sepultamento da criança.

