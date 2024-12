Um homem foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) pelos crimes de aborto sem o consentimento da gestante e lesão corporal por razões da condição da mulher, em Morretes, no Litoral do Paraná. A vítima das agressões é a ex-namorada do suspeito que estava grávida de aproximadamente dois meses.

A mulher sofreu três agressões pelo ex. A primeira foi em maio de 2024, quando foi atingida com um chute na barriga, resultando no aborto. As outras duas agressões teriam acontecido em outubro, quando foi agredida na cabeça com uma alavanca de metal, além de socos e pontapés em diversas partes do corpo, segundo o MP-PR.

O homem denunciado se encontra preso preventivamente em razão dos crimes denunciados.