Um homem ficou ferido após sofrer um acidente durante um voo de parapente na tarde deste domingo (4), no Morro da Palha, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo testemunhas, a vítima decolou do cume, mas uma rajada de vento dobrou a asa de parapente. Sem controle, o homem acabou sendo arremessado contra o próprio morro.

Para o resgate, foi necessário o uso de um helicóptero. De acordo com o 1º Tenente Marcus Mastine, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), a vítima sofreu uma fratura exposta no tornozelo.

“O local era de difícil acesso e ocorreram dificuldades para o atendimento, todavia foi logrado êxito em dar o primeiro atendimento e encaminhá-lo para o Hospital do Trabalhador”, relata a ocorrência.