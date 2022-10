Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem invadiu uma escola municipal de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, e ameaçou a diretora da instituição. A situação aconteceu na quarta-feira (19) no fim do período matutino e os alunos do período da tarde foram dispensados.

Segundo apurado pela equipe de jornalismo da RICtv na fronteira, o rapaz invadiu a escola alegando que estava sendo perseguido e que preferia ser preso do que morto. Ele conseguiu entrar na instituição após pular o muro e passar pela porta da cozinha.