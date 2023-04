Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 33 anos morreu após se afogar na piscina de um motel localizado na BR-277, no bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com as informações prestadas pela esposa da vítima à Polícia Militar, no início da madrugada deste sábado (15), ela teria ido ao banheiro e quando saiu encontrou o marido desacordado dentro da piscina. Ela então gritou por ajuda e um outro cliente do motel a ajudou a retirar o homem da água. Esse mesmo homem tentou reanimar a vítima enquanto os socorristas não chegavam, mas sem sucesso.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e a perícia foi acionada para apurar a possibilidade de uso de drogas pela vítima antes do acidente. Além da esposa, a vítima deixa dois filhos.