Um grupo de assaltantes roubou cerca de US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão) em moedas de dez centavos de um caminhão estacionado na Filadélfia, EUA. O assalto do ‘cofrinho’ aconteceu nesta quinta-feira (13).

O veículo estava parado em um estacionamento no momento do roubo e tinha, no total, cerca de US$ 750 mil (cerca de 3,6 milhões) em moedas. A polícia local levou horas para recolher as cerca de 7,5 milhões de moedas espalhadas pelo chão após o roubo, segundo a rede de televisão CBS.

Os assaltantes invadiram cinco dos 15 paletes da carroceria do caminhão e agora as autoridades procuram por um grupo de “10 ou mais homens” vestindo roupas pretas durante a ação. O motorista não estava presente no caminhão durante o roubo, tendo deixado o veículo no estacionamento para descansar em casa.