Um homem, que ainda não foi identificado, morreu depois de se engasgar com um pedaço de carne, na tarde deste domingo (21), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O caso foi registrado em uma lanchonete no bairro Atuba.

Segundo informações do Weissópolis Notícias, uma equipe do Siate foi acionada. No entanto, uma mudança do nome da rua onde fica a lanchonete, fez com o GPS dos socorristas não indicasse o local correto da ocorrência. Com isto, os bombeiros do Siate teriam tido dificuldades de encontrar a lanchonete.

Após localizarem o local, os socorristas tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu à situação.