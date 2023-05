Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista de ônibus de turismo e seu ajudante foram presos em flagrante por tráfico de drogas em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, neste domingo (21).

Um scanner para veículos grandes detectou um compartimento falso no ônibus, forrado de fora a fora com drogas e contrabandos.

O veículo transportava pessoas de origem paraguaia a São Paulo. No entanto, nenhum passageiro foi responsabilizado pelo material ilícito. Eles apenas foram identificados e liberados.

A Polícia Federal e a Receita Federal tiveram dificuldade em acessar o compartimento secreto do veículo. Foi preciso chamar o Corpo de Bombeiros para serrar a lataria e acessar o bagageiro oculto, que estava todo forrado com material térmico