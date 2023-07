Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista foi detido com uma carreta câmera fria lotada de maconha, em Cascavel, no Paraná. O condutor tentou fugir e pulou da viatura da PRF em movimento, mas foi preso.

O homem de 37 anos, morador do Rio Grande do Sul, foi abordado durante uma fiscalização. Ele informou que foi até uma empresa para carregar, mas não conseguiu, pois o equipamento de refrigeração apresentou problema e estava retornando para manutenção.

O condutor foi colocado no banco da frente da viatura e a carreta foi conduzida pelo policial para verificação no posto policial. No trajeto, o homem abriu a porta da viatura e pulou do veículo em movimento, tentou fugir caiu em uma ribanceira e precisou de atendimento do Siate.

Na fiscalização os policiais encontraram duas toneladas de maconha em um fundo falso.