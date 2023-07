Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As buscas pelo trabalhador na área atingida pela explosão na cooperativa C.Vale continuam, e os trabalhos chegam no sexto dia. As equipes do Corpo de bombeiros trabalham incansavelmente para localizar Wicken Celestin, de 55 anos. Segundo as equipes de socorro, o homem está soterrado debaixo de toneladas de grãos de milho.

Além de equipamentos de sucção de grãos e guindastes, os militares contam com auxílio de cães de resgate. Além dos grãos, há muitos destroços ainda, que são retirados para que as equipes de buscas tenham acesso.

Oito pessoas morreram e 11 foram resgatadas com vida. Destas, sete seguem internadas em hospitais de Palotina, Londrina, Cascavel e Curitiba. O último trabalhador que recebeu alta foi Paulo César Arets. Ele estava internado no Hospital Policlínica, de Cascavel.