Um idosa, de 61 anos, foi socorrida com vários ferimentos após ser atacada por um cão, na tarde desta sexta-feira (17), no bairro Fanny, em Curitiba.

Segundo informou a vítima ao Corpo de Bombeiros, a tutora do animal é sua filha, que não estava em casa no momento do ataque.

“Quando chegamos no local, encontramos vários cachorros. O maior deles foi quem feriu bastante a vítima. Ele mordeu o antebraço dela e causou uma dilaceração”, disse o soldado Emídio à Banda B.

Além do ferimento no braço, ela sofreu cortes na coxa. “Ela mesma conseguiu conter o cachorro”, acrescentou Emídio.

A mulher foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador, onde segue internada. De acordo com uma profissional da unidade, pelo menos quatro vítimas de ataque de cães foram atendidas nesta sexta (17). Em duas semanas, foram 15.