Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A cidade de Paranaguá, no litoral do Paraná, tem mais um ganhador da Mega-Sena. Desta vez, o sortudo acertou a quina no concurso deste sábado (18) e vai faturar R$ 36.334,95.

Os números sorteados foram 11 – 23 – 45 – 53 – 57 – 59. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou para R$ 9 milhões.

A aposta de Paranaguá foi feita na RCP Loterias, que fica na Avenida Curitiba, no bairro Parque São João. Outras duas apostas curitibanas também acertaram cinco dezenas. No total, a quina da Mega-Sena teve 60 ganhadores pelo país neste sábado.

Outras 3.862 afizeram a quadra. Cada uma levará R$ 806,42.

Terra de milhões

Na última quinta-feira (16), uma aposta de Paranaguá acertou as seis dezenas e dividiu o prêmio milionário da Mega-Sena com apostadores de Campo Grande (MS) e Belém (PA). O parnanguara ganhou R$ 17.626.625,69.

O jogo foi uma aposta simples feita na Lotérica Epaminonadas, no Centro Histórico de Paranaguá.

Como apostar na Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quinta-feira (23) e o prêmio está estimado em R$ 9 milhões.

A aposta simples custa R$ 4,50 e pode ser feita até às 19h do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet.