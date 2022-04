Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um idoso, de 79 anos, teve um afundamento de crânio ao levar um coice de cavalo na região rural de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A vítima precisou ser transportada ao hospital, no início da tarde deste sábado (9), pelo helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

De acordo com o tenente Ferelli, copiloto da aeronave Falcão 08, os primeiros atendimentos foram feitos por uma equipe do SIATE.

“Entrou o chamado a respeito de uma vítima que teria levando um coice em crânio e aguardaria a intervenção do aeromédico no Posto Paris, às margens da BR-277. Chegando ao local, a vítima já estava sendo atendida pela médica do SIATE de São José dos Pinhais, que efetuou os primeiros procedimentos. Fez um curativo na cabeça, onde existia um afundamento de crânio”, explicou à Banda B.

Além do ferimento na cabeça, o homem teve escoriações em outras partes do corpo após o coice. Ele foi encaminhado ao Hospital do Rocio, em Campo Largo, também na RMC.