Um idoso de 70 anos morreu ao ser atingido pelo próprio carro na manhã desta sexta-feira (20). O acidente, que impressionou quem estava próximo, aconteceu na Avenida Anita Garibaldi, no bairro Barreirinha, em Curitiba.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu no momento que o carro apresentou problemas mecânicos e parou. O idoso tentou fazer o veículo pegar embalo, mas ele acabou batendo em uma árvore e tombou.

“Eu estava atrás dele, ele estava fora do carro, o carro estava com problema mecânico e ele foi tentar empurrar o carro. O carro embalou e ele não conseguiu entrar no veículo, que bateu numa árvore e tombou em cima dele. Não pegou tanta velocidade, mas incrível que o carro bateu numa árvore e tombou em cima dele, uma fatalidade”.

disse Marcelo Rodrigues, motorista que presenciou o acidente.

O frentista Rafael Machado, funcionário de um posto de combustível próximo ao local do acidente, presenciou toda a cena. Ele disse que o braço do idoso pode ter enroscado no volante.

“Vimos o homem empurrando o carro, acho que o carro pegou velocidade, tentou virar o volante. No que virou o volante, a mão dele enroscou no volante, bateu numa árvore e o carro tombou em cima dele”. detalhou o frentista Rafael Machado

Pessoas tentaram ajudar

Algumas pessoas se uniram para ajudar o idoso e tentaram salvá-lo, mas não tiveram o que fazer.

“O pessoal estava passando e empurrou para tirar de cima dele o carro, mas não teve jeito. Para a gente foi bem estranho, nunca tinha visto isso alguém empurrar o carro e o carro tombar sozinho”. contou o frentista Rafael Machado