Uma briga de trânsito terminou com dois idosos feridos, após um motociclista desferir golpes de soco e chutes contra as vítimas, na cidade de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A ação violenta aconteceu na rua Odonis Bighi, no bairro Jardim Osasco, na tarde desta sexta-feira (20).

Conforme o relato de um dos idosos, que está internado no Hospital Cajuru, em Curitiba, a reação explosiva do motociclista aconteceu após uma chamada de atenção. Gilmar contou que estava estacionado na via, esperando o colega, também idoso, atravessar. Entretanto, neste momento, passou um motociclista em alta velocidade. Como é uma via residencial, o motorista que estava parado pediu para o condutor da moto ir mais devagar.

“Meu irmão fala que estava estacionado na via esperando o amigo atravessar. Daí veio o motoqueiro desceu em alta velocidade. Meu irmão chamou a atenção e pediu para ir mais devagar. Daí ele voltou e já começou a agredir”, contou Sônia, irmã de Gilmar.

Uma moradora da rua Odonis Bighi percebeu a confusão na via e gravou o momento da briga de trânsito. Gilmar (de camisa azul) é o primeiro a ser atingido. A vítima cai no chão e mesmo assim o agressor continua com os golpes. Na sequência, o colega de Gilmar também é atingido e cai no chão. O celular de Gilmar também foi destruído.

“Ele quebrou o cotovelo, está com suspeita de perfuração do pulmão e foi para o centro cirúrgico às pressas. Ele está com falta de ar. A situação não é boa”, relatou a irmã da vítima.

A polícia de Colombo já recebeu a denúncia e tem informações sobre o suspeito de agredir os idosos. A família espera por justiça. “Ele saiu do hospital tem 45 dias, tinha sofrido um AVC”, finalizou a irmã.