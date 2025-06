O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para tempestades no Paraná para este domingo (22). Uma pequena área está sob risco de fortes chuvas e rajadas de vento que podem chegar aos 60 km/h. Veja a previsão

De acordo com o Inmet, há chances de chuvas de 20 a 30 milímetros por hora e o volume pode chegar ainda aos 50 milímetros durante o dia. Além disso, há risco de queda de granizo.

Conforme o aviso, as tempestades no Paraná podem causar estragos como corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos e até de alagamentos. Contudo, as chances são consideradas baixas.

A região sudoeste é a única em alerta amarelo de temporais no território paranaense. O aviso vale também para o oeste de Santa Catarina e o noroeste do Rio Grande do Sul.

Alerta de tempestades no Paraná: veja instruções do Inmet

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).