Um jovem, de 20 anos, foi executado na noite desta terça-feira (12) com aproximadamente 20 disparos de arma de fogo, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo informações, a vítima foi abordada no bairro Cajuru, na capital, colocada à força dentro do porta-malas de um veículo e assassinado no Jardim Independência.

A execução aconteceu por volta das 20h30, na rua Divonzir Luciano. Os suspeitos descarregaram tiros contra o jovem e na sequência tentaram fugir. Entretanto, policiais do 17º Batalhão da Polícia Militar faziam patrulhamento na região e escutaram o barulho dos disparos.

“Escutamos vários disparos de arma de fogo e nos aproximamos do local. Quando vimos, tinha um veículo branco deixando o local. De pronto realizamos a abordagem e encontramos quatro indivíduos e três armas de fogo”, contou o cabo Bidoia.

Os suspeitos foram abordados e com os indivíduos os policiais encontraram três armas e muitas munições.

Os ocupantes do veículo foram presos e a motivação do assassinado pode ser uma represália. Um dos suspeitos contou que a vítima, identificada como João Vitor, havia cometido um crime contra um familiar.

O carro Volkswagen Voyage, utilizado pelos suspeitos, tinha sido furtado pouco antes do crime. A vítima não contava com passagem pela polícia.