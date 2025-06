Uma jovem de 21 anos morreu em um acidente entre um carro e um ônibus na PR-466, no trevo de acesso à cidade de Jardim Alegre, no norte do Paraná, na segunda-feira (23) à noite. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná (PMPR), o carro que ela dirigia foi atingido pelo ônibus no momento em que cruzava a rodovia. Uma passageira do carro foi resgatada com ferimentos graves e levada para um hospital da região.

Conforme os policiais que atenderam a ocorrência, a jovem, identificada como Mariane Santos Alves, contornava o trevo quando foi atingida pelo ônibus. Após a colisão, as duas vítimas ficaram presas às ferragens do carro, um Fiat Palio, e foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, a condutora do veículo morreu ainda no local do acidente.

Já a outra vítima, uma mulher de 36 anos, foi resgatada pelos bombeiros com ferimentos considerados graves. Ela foi levada para o Hospital Bom Jesus, em Ivaiporã. O motorista do ônibus, que não se feriu, fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas. O ônibus não levava nenhum passageiro no momento do acidente.