Na tarde do último dia 23, policiais militares do 2º BPM realizaram ação de patrulhamento na Rua Antônio Juventino de Moura Neto, no bairro Cohapar, em Ibaiti/PR. Durante o monitoramento de um imóvel conhecido pelo intenso fluxo de pessoas associado ao tráfico de drogas, a equipe identificou movimentações suspeitas que motivaram a abordagem a dois indivíduos.

Ao procederem com a revista no local, os policiais encontraram 28 pedras de substância análoga a crack, uma porção de maconha, um estilete com resíduos, além de R\$ 200,00 em dinheiro fracionado, evidenciando o preparo e a comercialização dos entorpecentes. Em posse de um dos suspeitos, foi localizado um cano adaptado para consumo de drogas, um isqueiro e uma pedra de crack descartada nas proximidades.

Diante das evidências, os envolvidos foram presos em flagrante e conduzidos para atendimento médico, sendo posteriormente encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. Também foi apreendido um aparelho celular. Ao todo, foram recolhidos aproximadamente 4,3 gramas de crack, 2,9 gramas de maconha e R\$ 312,00 em dinheiro.

Esta ação reforça o comprometimento da Polícia Militar do Paraná em combater o tráfico de drogas, garantindo a segurança da população através da atuação firme e contínua do 2º Batalhão.